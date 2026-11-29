وزير الدفاع الإسرائيلي: أرحب بعزم النيابة العسكرية المطالبة بإعدام فلسطيني متهم بالقتل ويجب أن تصبح هذه قاعدة

وزير الدفاع الإسرائيلي: أرحب بعزم النيابة العسكرية المطالبة بإعدام فلسطيني متهم بالقتل ويجب أن تصبح هذه قاعدة

رويترز عن وكالة: محكمة التمييز الأردنية تصادق على حكم إعدام مرتكبي "الاعتداء الإرهابي" على كنيسة بلدة حمود في الكرك