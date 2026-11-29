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o
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تلفزيون عن الحرس الثوري الإيراني: اشتعال النيران في ناقلة نفط "مخالفة" بعد اصطدامها بلغم بحري قبالة مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-11-29 | 15:49
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تلفزيون عن الحرس الثوري الإيراني: اشتعال النيران في ناقلة نفط "مخالفة" بعد اصطدامها بلغم بحري قبالة مضيق هرمز
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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