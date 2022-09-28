دراما
28 أيلول 2022 - 14:18
28/09/2022 14:18:00
بعد سلسلة من النجاحات... العرض الأول لفيلم "الهيبة" في بيروت
العرض الأول لفيلم "الهيبة" في بيروت
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سينما لبنانية,فيلم الهيبة, العرض الأول لفيلم "الهيبة" في بيروت
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
انطلق الـ8:30 من مساء اليوم العرض الاول لفيلم "الهيبة" في صالات "سينما سيتي" - أسواق بيروت بحضور عدد من النجوم أبرزهم النجم تيم حسن.
وسيتم عرض الفيلم ايضاً في صالات السينما في دبي وابو ظبي والاردن ومونتريال و استراليا.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
دراما
فيلم الهيبة
سينما لبنانية
إقرأ أيضاً