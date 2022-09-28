بعد سلسلة من النجاحات... العرض الأول لفيلم "الهيبة" في بيروت

العرض الأول لفيلم "الهيبة" في بيروت

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LBCI News Lebanon

انطلق الـ8:30 من مساء اليوم العرض الاول لفيلم "الهيبة" في صالات "سينما سيتي" - أسواق بيروت بحضور عدد من النجوم أبرزهم النجم تيم حسن.



وسيتم عرض الفيلم ايضاً في صالات السينما في دبي وابو ظبي والاردن ومونتريال و استراليا.