دراما
28 أيلول 2022 - 14:18
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بعد سلسلة من النجاحات... العرض الأول لفيلم "الهيبة" في بيروت

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Lebanon News
انطلق الـ8:30 من مساء اليوم العرض الاول لفيلم "الهيبة" في صالات "سينما سيتي" - أسواق بيروت بحضور عدد من النجوم أبرزهم النجم تيم حسن.

وسيتم عرض الفيلم ايضاً في صالات السينما في دبي وابو ظبي والاردن ومونتريال و استراليا.
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