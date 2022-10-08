مسلسل "لغز الأقوياء" الذي تعرضه الـLBCI يرويه الممثل كارلوس عازار على طريقته

"لغز الأقوياء"... مسلسل درامي تَشويقي تعرضه الـLBCI

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LBCI News Lebanon

"لغز الأقوياء" مسلسل درامي تَشويقي تعرضه الـLBCI الأحد والإثنين والثلثاء بعد نشرة الأخبار المسائية.



والممثل كارلوس عازار أحد شخصيات المسلسل، يروي الأحداث على طريقته.