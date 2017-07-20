بين طهران وعرسال

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قد يكون توقيت معركة عرسال داخلا في إطار الرسائل التي يجري تبادلها بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة والجمهورية الإسلامية الايرانية من جهة ثانية.ففي الجنوب السوري أبعد الإيرانيون باتفاق أميركي روسي أردني إسرائيلي عن المواجهة المباشرة مع الأرض التي تحتلها إسرائيل وأقيم في تلك المنطقة ما يشبه الحزام الأمني. في الشمال السوري تتقاسم تركيا والأكراد النفوذ في المنطقة.في منطقة الرقة أبلغت الولايات المتحدة وحلفائها قوات النظام السوري والقوات الحليفة لها بعدم التقدم صوب المنطقة لأن المعركة تتولاها هناك قوات سوريا الديمقراطية.وفي المنطقة التي توصل إلى معبر التنف مع العراق كان التحذير الأميركي للحرس الثوري وحلفائه واضحا مانعا إياهم من التقدم في تلك المنطقة.في المنطقة الغربية من سوريا يسيطر النفوذ الروسي ولا مجال لأي نفوذ آخر.يبقى أن الوجود الإيراني بحسب ما يرى المراقبون أصبح محصورا في منطقة دمشق وهي منطقة يدخل فيها أيضا النفوذ الروسي بقوة وهو إن لعب الدور المحوري هناك وضع الإيرانيين في وضع المتفرج.وانطلاقا من هذا الواقع وجه الإيرانيون رسائل سياسية وعسكرية عدة يعترضون فيها على هذا الواقع كان أبرزها إطلاق الصواريخ الباليستية من إيران باتجاه سوريا، وفي هذا الإطار قد تكون معركة عرسال في هذا الإطار إذ لا يستبعد أن يبدأها في اللحظة التي يدخل فيها الرئيس سعد الحريري للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيت الأبيض لتكون معركة يصل صداها إلى هناك على وقع انتصار يقول حزب الله أنه سيكتبه باسمه.