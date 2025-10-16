الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في "أنا بطل العالم"!

اخبار البرامج
2025-10-16 | 15:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في &quot;أنا بطل العالم&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في "أنا بطل العالم"!

استضاف الإعلامي مالك مكتبي الأطفال مايدوت، علي وإلسا في حلقة مميزة تحت عنوان "أنا بطل العالم"، لمشاركة قصصهم المؤثرة والمختلفة عبر شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، انطلق برنامج "أحمر بالخط العريض" بموسمه الجديد هذا العام بطريقة مختلفة حيث استمع مالك مكتبي في البداية إلى قصة مايدوت البالغة من العمر 5 سنوات.

وشرحت مايدوت أن والديها من أثيوبيا ولكنهما يسكنان في عين الرمانة منذ 15 عامًا، ما يجعلها "لبنانية" كونها وُلدت في هذا الوطن وتتقن لغته الأم واعتادت على عاداته وكوّنت الصداقات.

وفي سياق الحلقة، تحدثت مايدوت عن الإهانات التي تتعرض لها أحيانًا بسبب لون بشرتها المختلف عن محيطها ولكنها عبّرت عن عدم اكتراثها لذلك الأمر، وتفاجأت لاحقًا بقدوم صديقها يورغو إلى الاستوديو مقدمًا لها باقة من الورود.

وفي القسم الثاني من الحلقة، روى علي، البالغ من العمر 10 سنوات، قصته المؤثرة، حيث يعمل كبائع لغزل البنات ويذهب لاحقا إلى المدرسة.

وشرح علي أنه مضطر للعمل على الرغم من عمره الصغير، لأنه يسعى إلى تأمين الدواء لجده المريض.

وبدموع الفرح والتأثر، استقبل علي جده داخل الاستوديو حيث تفاجأ بقدومه ووعده بالسعي للتركيز على حياته الأكاديمية.

وفاجأ مالك مكتبي علي بإرسال مجموعة من العمال لتجهيز منزل العائلة وقيامهم بطلاء الجدران.

واختتم مالك مكتبي الحلقة بقصة إلسا، الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تعشق صوت الشحرورة صباح وتتقن أغانيها بإحساس عالٍ.

وبعد أدائها مجموعة من أجمل أغاني الشحرورة، تحدثت إلسا عن حلمها بإفراح قلوب المسنين وزرع البسمة على وجوههم قدر المستطاع.

آخر الأخبار

اخبار البرامج

الواقع

والأحلام

البريئة...

مختلفة

ومميزة

يرويها

الأطفال

"أنا

العالم"!

رسامني استقبل السفيرة الاميركية في زيارة وداعية وعرض مع نواب مشاريع تنموية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-05

ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا تستكشف سحر جبيل في جولة سياحية مميزة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

المفتي قبلان: واقع العالم خطير للغاية ولن نقبل إلا أن يكون لبنان العائلة الوطنية والدولة السيادية

LBCI
فنّ
2025-09-02

عامر زيان يقف "وقفة بطل" (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-25

بعد تجربتها في أميركا… "ميتا" توسّع ميزة "حسابات المراهقين" في مختلف أنحاء العالم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-09-23

رسامني استقبل السفيرة الاميركية في زيارة وداعية وعرض مع نواب مشاريع تنموية

LBCI
اخبار البرامج
2025-09-14

مع انطلاق العد العكسي للحفل المنتظر... مفاجآت وأحاديث مشوّقة في الحلقة الثانية من "The Road To Murex"!

LBCI
اخبار البرامج
2025-09-07

تانيا قسيس وطوني عيسى يستعيدان ذكريات التكريم في الموريكس دور

LBCI
اخبار البرامج
2025-09-07

الدكتور فادي الحلو في Road to Murex D'or: المراجعة المستمرة سرّ نجاح الموريكس دور منذ 25 عامًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-10-14

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-05

روبيو لشبكة إن بي سي: سنحتاج إلى مشاركة قطر ودول أخرى لتحريك الأمور في ما يتعلق بالاتفاق بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
13:40

مسؤول إيراني كبير أجرى محادثات مع بوتين في موسكو

LBCI
أخبار دولية
2025-10-11

قتلى في هجوم بمسيرة في الفاشر غرب السودان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025

LBCI
أخبار دولية
11:47

فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
خبر عاجل
08:31

الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More