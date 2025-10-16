بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في "أنا بطل العالم"!

استضاف الإعلامي مالك مكتبي الأطفال مايدوت، علي وإلسا في حلقة مميزة تحت عنوان "أنا بطل العالم"، لمشاركة قصصهم المؤثرة والمختلفة عبر شاشة الـLBCI.



وفي التفاصيل، انطلق برنامج "أحمر بالخط العريض" بموسمه الجديد هذا العام بطريقة مختلفة حيث استمع مالك مكتبي في البداية إلى قصة مايدوت البالغة من العمر 5 سنوات.



وشرحت مايدوت أن والديها من أثيوبيا ولكنهما يسكنان في عين الرمانة منذ 15 عامًا، ما يجعلها "لبنانية" كونها وُلدت في هذا الوطن وتتقن لغته الأم واعتادت على عاداته وكوّنت الصداقات.



وفي سياق الحلقة، تحدثت مايدوت عن الإهانات التي تتعرض لها أحيانًا بسبب لون بشرتها المختلف عن محيطها ولكنها عبّرت عن عدم اكتراثها لذلك الأمر، وتفاجأت لاحقًا بقدوم صديقها يورغو إلى الاستوديو مقدمًا لها باقة من الورود.



وفي القسم الثاني من الحلقة، روى علي، البالغ من العمر 10 سنوات، قصته المؤثرة، حيث يعمل كبائع لغزل البنات ويذهب لاحقا إلى المدرسة.



وشرح علي أنه مضطر للعمل على الرغم من عمره الصغير، لأنه يسعى إلى تأمين الدواء لجده المريض.



وبدموع الفرح والتأثر، استقبل علي جده داخل الاستوديو حيث تفاجأ بقدومه ووعده بالسعي للتركيز على حياته الأكاديمية.



وفاجأ مالك مكتبي علي بإرسال مجموعة من العمال لتجهيز منزل العائلة وقيامهم بطلاء الجدران.



واختتم مالك مكتبي الحلقة بقصة إلسا، الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تعشق صوت الشحرورة صباح وتتقن أغانيها بإحساس عالٍ.



وبعد أدائها مجموعة من أجمل أغاني الشحرورة، تحدثت إلسا عن حلمها بإفراح قلوب المسنين وزرع البسمة على وجوههم قدر المستطاع.



