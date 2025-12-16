سينتيا وردة في حديث عن كواليس التحضيرات لإقامة معرض "OMT Christmas In Action"... هذا ما قالته للـLBCI (فيديو)

حلّت منظمة معرض "OMT Christmas In Action" سينتيا وردة ضيفة ضمن برنامج "Morning Talk" الصباحي.

وتحدثت سينتيا وردة عن الأجواء المميزة والنشاطات المسلية التي تسيطر على المعرض الميلادي الذي فتح أبوابه أمام الزوار بدءًا من 12 كانون الأول ويمتد إلى 23 من الشهر الحالي.

وتطرقت سينتيا وردة للحديث عن كواليس التحضيرات والجهد الذي يبذله فريق العمل لإقامة حدث بهذه الضخامة، من خلال التركيز على ابتكار أفكار جديدة تجذب الزوار من كافة الفئات العمرية.

وأشارت سينتيا وردة إلى مدى أهمية دعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة، الأمر الذي يركز عليه المعرض سنويا ولكن ما كان لافتًا هذا العام انضمام رواد أعمال شارك تانك للمشاركة.

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: