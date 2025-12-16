الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سينتيا وردة في حديث عن كواليس التحضيرات لإقامة معرض "OMT Christmas In Action"... هذا ما قالته للـLBCI (فيديو)

اخبار البرامج
2025-12-16 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سينتيا وردة في حديث عن كواليس التحضيرات لإقامة معرض &quot;OMT Christmas In Action&quot;... هذا ما قالته للـLBCI (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سينتيا وردة في حديث عن كواليس التحضيرات لإقامة معرض "OMT Christmas In Action"... هذا ما قالته للـLBCI (فيديو)

حلّت منظمة معرض "OMT Christmas In Action" سينتيا وردة ضيفة ضمن برنامج "Morning Talk" الصباحي.
 
وتحدثت سينتيا وردة عن الأجواء المميزة والنشاطات المسلية التي تسيطر على المعرض الميلادي الذي فتح أبوابه أمام الزوار بدءًا من 12 كانون الأول ويمتد إلى 23 من الشهر الحالي.
 
وتطرقت سينتيا وردة للحديث عن كواليس التحضيرات والجهد الذي يبذله فريق العمل لإقامة حدث بهذه الضخامة، من خلال التركيز على ابتكار أفكار جديدة تجذب الزوار من كافة الفئات العمرية.
 
وأشارت سينتيا وردة إلى مدى أهمية دعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة، الأمر الذي يركز عليه المعرض سنويا ولكن ما كان لافتًا هذا العام انضمام رواد أعمال شارك تانك للمشاركة.
 
لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه:
 

آخر الأخبار

اخبار البرامج

كواليس

التحضيرات

لإقامة

"OMT

Christmas

Action"...

قالته

للـLBCI

(فيديو)

LBCI التالي
"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!
بحلقة مليئة بالضحك وأجواء التحدي... "كل ليلة عيد" يشوّق المشاهدين لما ينتظرهم في الفوروم دو بيروت! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-11

معرض OMT Christmas in Action يتحضر لإطلاق برنامج غنيّ يرضي الأعمار كلها

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-12

جو حرب وسينتيا وردة يشوّقان مشاهدي "كل ليلة عيد" للمفاجآت المنتظرة في "OMT Christmas In Action" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-07

OMT Christmas in Action: تسليط الضوء على شركة "Meerath" المشاركة في الفوروم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-06

تعرفوا على ماندي صعب في "omt Christmas in action"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
16:00

"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-15

بحلقة مليئة بالضحك وأجواء التحدي... "كل ليلة عيد" يشوّق المشاهدين لما ينتظرهم في الفوروم دو بيروت! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-14

دانا ملاعب تطلّ مجددا عبر "كل ليلة عيد": هذه النصائح التي قدمتها للظهور بأفضل صورة خلال موسم الأعياد!

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-14

من تايلاند إلى لبنان... سارة-لينا بو جودة تتحدث عن تجربتها في ملكة جمال الكون عبر "كل ليلة عيد"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-12-04

ثلاثية نيمار تعزز آمال سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي

LBCI
أخبار دولية
11:19

مطار بغداد يستقبل أول طائرة تجارية أوروبية بعد انقطاع 35 عاما

LBCI
خبر عاجل
13:13

الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار

LBCI
منوعات
2025-12-11

مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود

LBCI
أخبار دولية
13:31

إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القطاع الزراعي محمي من الأعالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

من الدوحة إلى بيروت: ثلاثون باصًا لدعم النقل العام… والرهان على التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هيكل في باريس في ١٨ الحالي وحاجات الجيش أولوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بعد جولة الجيش الميدانية... إسرائيل ترفع جهوزيتها العملياتية بالمواقع الـ5 التي تحتلها وعلى طول الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

تقييم جولة الدبلوماسيين مع الجيش بلسان سفراء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
00:11

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
خبر عاجل
06:06

معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون

LBCI
صحف اليوم
00:30

عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)

LBCI
اقتصاد
10:20

معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق

LBCI
خبر عاجل
12:06

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح

LBCI
أمن وقضاء
08:06

توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها

LBCI
خبر عاجل
09:54

غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More