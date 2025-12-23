من بعلبك إلى "المسار"... باسم ياخور يُحقق حلم الطفل مُراد وهذه وصيته لابنه "روي"

أطلّ الطفل مُراد من مدينة بعلبك اللبنانية عبر شاشة الـLBCI إلى جانب النجم باسم ياخور مع الإعلامي رودولف هلال في "المسار"، حيث شارك في أجواء مليئة بالإنسانية.

وخلال اللقاء، عبّر مراد عن إعجابه الكبير بباسم ياخور، معتبرًا أن أجمل شخصية قدّمها في مسلسل "ضيعة ضيعة" كانت الأقرب إلى قلبه بسبب طابعها الكوميدي، فيما وصف شخصية "العربجي" بأنها بطولية لأنها تدافع عن الناس. كما سأل الطفل ضيف الحلقة عن قدرته على التمثيل بجدارة، كاشفًا عن حبه الكبير للتمثيل ورغبته في دخول هذا المجال.

وردّ باسم ياخور بتأثّر، واعدًا مراد بمساعدته والعمل على تصوير دور تمثيلي له في المستقبل، في لحظة صادقة لاقت تفاعلًا واسعًا. وقال مراد خلال الحلقة: "كنت أحلم أن أشوف باسم ياخور… وقد تحقق حلمي الليلة".

من جهته، أكّد باسم ياخور أن محبة الناس له هي "نعمة من الله"، معربًا عن امتنانه العميق لهذا الحب الصادق.

وصيته لابنه روي

وعن الوصية التي يوجّهها لابنه روي، قال ياخور: "كن ذكيًا وحقيقيًا، مثلما أوصاني أبي: كن أنت. كن صادقًا، وفي الوقت نفسه اصنع خبرتك وتجاربك في الحياة".



وكشف في السياق نفسه أنه لم يكتب وصيته بعد.

أمنية لسوريا

وفي رسالة وجدانية، عبّر باسم ياخور عن أمنيته لسوريا، قائلًا: "أتمنى لسوريا من قلبي أن تعود نسيجًا اجتماعيًا وثقافيًا متجانسًا، بلا أي تنافر بين أبنائها، وأن تسود الأخوّة، وأن يؤمن الناس بسوريتهم قبل أي شيء آخر".

أما عن حلمه الشخصي الذي لم يتحقق حتى اليوم، فأوضح أنه لا يحلم بالمال أو القوة أو السلطة، بل يتمنى أن يتمكّن يومًا ما من تنفيذ مشروع اقتصادي – تعليمي يجمع عددًا كبيرًا من الناس والأطفال، يردّ المال للناس، ويعلّم الأولاد، ويمنحه متعة الإنجاز الإنساني .