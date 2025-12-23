الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

من بعلبك إلى "المسار"... باسم ياخور يُحقق حلم الطفل مُراد وهذه وصيته لابنه "روي"

اخبار البرامج
2025-12-23 | 15:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
من بعلبك إلى &quot;المسار&quot;... باسم ياخور يُحقق حلم الطفل مُراد وهذه وصيته لابنه &quot;روي&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
من بعلبك إلى "المسار"... باسم ياخور يُحقق حلم الطفل مُراد وهذه وصيته لابنه "روي"

أطلّ الطفل مُراد من مدينة بعلبك اللبنانية عبر شاشة الـLBCI إلى جانب النجم باسم ياخور مع الإعلامي رودولف هلال في "المسار"، حيث شارك في أجواء مليئة بالإنسانية.

وخلال اللقاء، عبّر مراد عن إعجابه الكبير بباسم ياخور، معتبرًا أن أجمل شخصية قدّمها في مسلسل "ضيعة ضيعة" كانت الأقرب إلى قلبه بسبب طابعها الكوميدي، فيما وصف شخصية "العربجي" بأنها بطولية لأنها تدافع عن الناس. كما سأل الطفل ضيف الحلقة عن قدرته على التمثيل بجدارة، كاشفًا عن حبه الكبير للتمثيل ورغبته في دخول هذا المجال.

وردّ باسم ياخور بتأثّر، واعدًا مراد بمساعدته والعمل على تصوير دور تمثيلي له في المستقبل، في لحظة صادقة لاقت تفاعلًا واسعًا. وقال مراد خلال الحلقة: "كنت أحلم أن أشوف باسم ياخور… وقد تحقق حلمي الليلة".

من جهته، أكّد باسم ياخور أن محبة الناس له هي "نعمة من الله"، معربًا عن امتنانه العميق لهذا الحب الصادق.

وصيته لابنه روي

وعن الوصية التي يوجّهها لابنه روي، قال ياخور: "كن ذكيًا وحقيقيًا، مثلما أوصاني أبي: كن أنت. كن صادقًا، وفي الوقت نفسه اصنع خبرتك وتجاربك في الحياة".

وكشف في السياق نفسه أنه لم يكتب وصيته بعد.

أمنية لسوريا

وفي رسالة وجدانية، عبّر باسم ياخور عن أمنيته لسوريا، قائلًا: "أتمنى لسوريا من قلبي أن تعود نسيجًا اجتماعيًا وثقافيًا متجانسًا، بلا أي تنافر بين أبنائها، وأن تسود الأخوّة، وأن يؤمن الناس بسوريتهم قبل أي شيء آخر".

أما عن حلمه الشخصي الذي لم يتحقق حتى اليوم، فأوضح أنه لا يحلم بالمال أو القوة أو السلطة، بل يتمنى أن يتمكّن يومًا ما من تنفيذ مشروع اقتصادي – تعليمي يجمع عددًا كبيرًا من الناس والأطفال، يردّ المال للناس، ويعلّم الأولاد، ويمنحه متعة الإنجاز الإنساني.
 
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا

آخر الأخبار

اخبار البرامج

باسم ياخور

سوريا

مشاهير

تمثيل

فن

المسار

رودولف هلال

LBCI

عائلة

طفل

مراد

بعلبك

لبنان.

باسم ياخور يروي تفاصيل 2025 في "المسار"… ومع من سيقضي ليلة عيد الميلاد؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
15:15

باسم ياخور يروي تفاصيل 2025 في "المسار"… ومع من سيقضي ليلة عيد الميلاد؟

LBCI
صحف اليوم
2025-11-23

مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: تل أبيب لا تريد إعطاء المسار السياسي فرصة للنجاح

LBCI
أخبار دولية
2025-10-12

نتنياهو: إسرائيل حقّقت "انتصارات هائلة" لكن "المعركة لم تنته بعد"

LBCI
منوعات
2025-10-02

طفلة في الثانية من عمرها تُختار كـ"إلهة حية" جديدة (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
15:15

باسم ياخور يروي تفاصيل 2025 في "المسار"… ومع من سيقضي ليلة عيد الميلاد؟

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-22

فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-18

العنف الأسري: عندما يكون الرجل هو الضحية... في "أحمر بالخط العريض"

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-16

"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:51

بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

LBCI
منوعات
12:39

وفاة مأساوية لمؤسس Call of Duty عن عمر 55

LBCI
أخبار لبنان
07:08

فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو

LBCI
اخبار البرامج
15:15

باسم ياخور يروي تفاصيل 2025 في "المسار"… ومع من سيقضي ليلة عيد الميلاد؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:34

رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس

LBCI
أخبار لبنان
15:30

شحادة من بعبدا: أطلعنا الرئيس عون على خطة الوزارة لإعادة بناء الثقة بين لبنان والشركات التكنولوجية

LBCI
أخبار دولية
15:21

تركيا تعلن العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:27

الراعي: الريسيتال "نرنم عمانوئيل" يُكمّل الفرح الذي شعرنا به بزيارة البابا ونريد بناء السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أين سيبيع لبنان الغاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

استبعادُ فرنسا عن لجنة التفاوض للميكانيزم برغبة إسرائيلية وغطاء أميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

قبيل المحادثات الأميركية-الإسرائيلية... تباين في المقاربات بشأن كيفية التعامل مع الساحة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

البترون بين تاريخ كاتدرائية مار اسطفان وجمال صوت كريستيان نجار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
10:22

مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
موضة وجمال
13:11

سيليو صعب وزوجته يعلنان انتظار مولودهما الأول: "أكبر نعمة" (صور)

LBCI
أمن وقضاء
02:46

أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
12:50

حاكم مصرف لبنان يوصي بأن يُخضع مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي لمراجعة دقيقة وشاملة قبل إحالته إلى مجلس النواب

LBCI
خبر عاجل
04:52

مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة

LBCI
خبر عاجل
14:20

وزير الداخلية التركي: انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين والطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن التواصل انقطع بعد ذلك

LBCI
أخبار دولية
15:43

الدبيبة: تلقينا نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الليبي بعد فقدان الاتصال بطائرته فوق أنقرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More