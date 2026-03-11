فوز المشتركة نويل حسّون بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

فازت المشتركة نويل حسّون بسيارة MGZS 2026 بسحب Toters Fresh الذي أُقيم اليوم الأربعاء مباشرة عبر شاشة الـ LBCI، وذلك بحضور ممثلة مديرية اليانصيب الوطني نسرين قشوع ومدير عام "Toters Fresh" رالف بو خليل.



وعبّرت نويل عن فرحها بهذا الفوز في اتصال أجري معها بعد السحب ضمن برنامج Catchy Talk.