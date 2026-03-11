الأخبار
فوز المشتركة نويل حسّون بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

اخبار البرامج
2026-03-11 | 10:59
مشاهدات عالية
فوز المشتركة نويل حسّون بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
0min
فوز المشتركة نويل حسّون بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

فازت المشتركة نويل حسّون  بسيارة MGZS 2026 بسحب Toters Fresh الذي أُقيم اليوم الأربعاء مباشرة عبر شاشة الـ LBCI، وذلك بحضور ممثلة مديرية اليانصيب الوطني نسرين قشوع ومدير عام   "Toters Fresh" رالف بو خليل.

وعبّرت نويل عن فرحها بهذا الفوز في اتصال أجري معها بعد السحب ضمن برنامج Catchy Talk.
 
 
 

