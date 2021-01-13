شريم: هذا ما يضعنا على سكة الاقتصاد المنتج الصحيح

شريم: هذا ما يضعنا على سكة الاقتصاد المنتج الصحيح

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LBCI News Lebanon

أعادت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم نشر تقرير، أعدته الامم المتحدة حول الوزارة.



وقالت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "في هذا التقرير تسلط الامم المتحدة الضوء على عمل وزارة المهجرين بما يتعلق بالتنمية الريفية. نكرر ان الاهتمام بالتنمية الاقتصادية في الريف خصوصا بالزراعة والصناعة والسياحة الداخلية كفيل بوضعنا على سكة الاقتصاد المنتج الصحيح في هذه الظروف الصعبة".

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في هذا التقرير تسلط الامم المتحدة الضوء على عمل وزارة المهجرين بما يتعلق بالتنمية الريفية. نكرر ان الاهتمام بالتنمية الاقتصادية في الريف خصوصا بالزراعة والصناعة والسياحة الداخلية كفيلة بوضعنا على سكة الاقتصاد المنتج الصحيح في هذه الظروف الصعبة. https://t.co/kDbOFeojEN — Ghada Chreim Ata (@chreimghada) January 13, 2021