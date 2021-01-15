مرفأ طرابلس: خطان بحريان جديدان لشركة فرنسية يمران بالمرفأ

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أعلنت ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في بيان، ان شركة Cmacgm الفرنسية العالمية قد اعتمدت ابتداء من شهر شباط المقبل، مرفأ طرابلس كمحطة اساسية لها في شرق البحر المتوسط، لخطين بحريين لسفنها، يمر الخط الاول الذي يسمى Med express بموانىء حمد (قطر)، جبل علي (الإمارات)، كاراتشي (باكستان)، نهافاشافا (الهند)، كسندرا (الهند)، جدة (السعودية)، طرابلس (لبنان)، بارايوس (اليونان)، مالطا، جنوى (إيطاليا).اما الخط البحري الثاني، الذي يسمى megam، فيمر بموانىء جبل علي (الإمارات)، حمد (قطر)، الدمام (السعودية)، الجبيل (السعودية)، جدة (السعودية)، بور سعيد (مصر)، طرابلس (لبنان)، مرسين (تركيا).وهذان الخطان البحريان سيعتمدان على مرفأ طرابلس لخدمات البضائع المحلية والمسافنة، ليرتفع معهما المعدل الشهري لسفن الحاويات التي تؤم مرفأ طرابلس من 12 سفينة الى 22 سفينة.وأكدت ادارة المرفأ ان اعتماد الخطين "دليل ساطع على الثقة الكبيرة التي تعطيها خدمات المرفأ المتطورة للشركات العالمية، ليكون مرفأ طرابلس جاذبا تجاريا بحريا ولوجستيا لها".وأكد مدير المرفأ احمد تامر ان مرفأ طرابلس يتجه وفقا لمخططه التوجيهي ومشاريع التطوير والتوسعة التي ستنفذ ابتداء من هذه السنة بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية، ليكون واحدا من أهم المرافىء اللوجستية في منطقة شرق البحر المتوسط.