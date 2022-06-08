فياض شارك في مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا" في الأردن

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استهل وزير الطاقة والمياه وليد فياض مشاركته في مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط واوروبا" المنعقد في البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية بحضوره جلسة الافتتاح التي عقدت برعاية ولي عهد الاردن سمو الأمير الحسين بن عبدالله وحضوره، حيث شارك فياض في عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الطاقة المشاركين.كما ترأس الوزير فياض جلسة حوارية حول أهمية "مشاريع كفاءة الطاقة في المباني" بالشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكداً على اهمية إقرار مشروع قانون حفظ الطاقة الذي أرسلته الحكومة اللبنانية مؤخراً الى المجلس النيابي والوفر الكبير الذي يمكن أن يحققه إقرار هذا القانون على الفاتورة النفطية للبنان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.كما كان للوزير فياض مجموعة لقاءات ثنائية، منها مع الأمين العام لمجلس الطاقة العالمي انجيلا ويلكنسون، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة (RCREEE) جواد الخرّاز حيث ناقش الوزير مع الخرّاز دعم المركز الإقليمي التقني والقانوني للبنان للمضي قدماً بمشاريع الطاقة الشمسية التي اقرها مؤخراً مجلس الوزراء، ولا سيما لناحية تطويرها لتكون بحسب المعايير العالمية للتمويل (bankable projects) والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.