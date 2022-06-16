اقتصاد
16 حزيران 2022 - 11:50
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 20 مليون و600 ألف دولار بمعدل 24900 ليرة

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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 20 مليون و600 ألف دولار بمعدل 24900 ليرة
Lebanon News
 اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 20 مليون و600 ألف دولار أميركي بمعدل 24900ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. 
 
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة  Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص". 
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