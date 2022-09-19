كم بلغ حجم التداول على Sayrafa؟

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LBCI News Lebanon

أعلن مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 48 مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقًا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

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