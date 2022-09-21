لقاء تشاوري لتفعيل الإقتصاد وحماية القطاعات المنتجة

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استقبل رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في مقر النقابة النائب رازي الحاج وقنصل لبنان في أنقرة وسام بطرس والدكتور المحاضر في عدة جامعات أنطونيو خباز، وخُصِّص الإجتماع للتباحث في سبل حماية وتفعيل القطاعات المنتجة لخلق فرص عمل، لا سيما من خلال إعادة تحريك مشاريع القوانين ذات الصلة في مجلس النواب والإستفادة من قدرات القطاع الخاص والنقابات وفهم حاجاتهم.وتطرّق المجتمعون الى أهمية تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج وحماية العلامات التجارية الوطنية.