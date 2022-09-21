اقتصاد
21 أيلول 2022 - 07:01
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لقاء تشاوري لتفعيل الإقتصاد وحماية القطاعات المنتجة

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لقاء تشاوري لتفعيل الإقتصاد وحماية القطاعات المنتجة
Lebanon News
استقبل رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في مقر النقابة النائب رازي الحاج وقنصل لبنان في أنقرة وسام بطرس والدكتور المحاضر في عدة جامعات أنطونيو خباز، وخُصِّص الإجتماع للتباحث في سبل حماية وتفعيل القطاعات المنتجة لخلق فرص عمل، لا سيما من خلال إعادة تحريك مشاريع القوانين ذات الصلة في مجلس النواب والإستفادة من قدرات القطاع الخاص والنقابات وفهم حاجاتهم.
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وتطرّق المجتمعون الى أهمية تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج وحماية العلامات التجارية الوطنية.
 
 
 
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