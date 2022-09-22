مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 52 مليون دولار بمعدل 29800 ليرة

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LBCI News Lebanon

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 52 مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".

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