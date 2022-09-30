اجتماع في غرفة طرابلس للإعلان عن تشغيل أول محطة كهرومائية تعود منفعتها لمصلحة مؤسسة مياه لبنان الشمالي

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عقد اجتماع عمل، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، ضم رئيس الغرفة توفيق دبوسي وعضو مجلسي إدارة كهرباء لبنان وشركة قاديشا والمولج بمتابعة حسن سير الأعمال في شركة قاديشا المهندس كريم سابا ومدير شركة كهرباء قاديشا المهندس عبد الرحمن مواس، مدير مصلحة الإنتاج في الشركة المهندس باسم خياط، في حضور مديرة الغرفة ليندا سلطان والفريق التقني، وتم تأكيد التشغيل العملاني لأول محطة كهرومائية تابعة لشركة قاديشا المتواجدة في منطقة كوسبا الكورة المعروفة بمحطة أبو علي، كمرحلة طارئة تعود منفعتها المباشرة لمصلحة مؤسسة مياه لبنان الشمالي لتأمين المياه تلبية لإحتياجات مدينة طرابلس التي عانت طويلاً من إنقطاعها.وأعرب دبوسي عن تقديره للشراكة بين القطاعين العام والخاص و"التي أثمرت نجاحاً تنفيذيا بإعادة تشغيل محطة أبو علي الكهرومائية، وهي الخطوة الأولى التي تترافق لاحقاً مع إطلاقنا لورشة واسعة لدعم وتطوير وتوسيع دور كل المحطات الكهرومائية في وادي قاديشا المقدس (كوسبا أبوعلي - مار ليشع - بلوزا - بشري)".وأكد أن "هذه الورشة تتضمن القيام بثلاث خطوات مشتركة على المدى الطارىء والمتوسط والطويل، ومنها تأهيل قناة الجر لتغذية معمل وادي قاديشا المقدس - بلوزا الكهرمائي وتوفير شروط الصيانة له". ورأى أن هذه الشراكة تندرج في سياق إلتزام غرفة طرابلس الكبرى بالمسؤولية المجتمعية بالتوجهات الدولية التي تتمثل بمقررات قمة تغير المناخ في كوبنهاغن، لإعتماد الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وتعزيز إلتزامات لبنان لجهة تحويل نسبة 12% من حاجته للطاقة من مصادر متجددة.