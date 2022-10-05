اقتصاد 05 تشرين الأول 2022 - 07:14 05/10/2022 07:14:13 المدير العام للزراعة عرض مع سفير هولندا في لبنان التعاون الزراعي بين البلدين

المدير العام للزراعة عرض مع سفير هولندا في لبنان التعاون الزراعي بين البلدين

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LBCI News Lebanon

استقبل المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود في مكتبه في الوزارة سفير هولندا في لبنان Ambassador Hans Peter van der Woude وقد جرى خلال الاجتماع عرض تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان وهولندا في المجال النباتي والحيواني والارشاد الزراعي والتعليم الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية الى الاسواق الهولندية والمشاريع والبرامج الزراعية المشتركة بين البلدين. الإعلان *حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية







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