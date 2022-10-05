المدير العام للزراعة عرض مع سفير هولندا في لبنان التعاون الزراعي بين البلدين

استقبل المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود في مكتبه في الوزارة سفير هولندا في لبنان Ambassador Hans Peter van der Woude وقد جرى خلال الاجتماع عرض تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان وهولندا في المجال النباتي والحيواني والارشاد الزراعي والتعليم الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية الى الاسواق الهولندية والمشاريع والبرامج الزراعية المشتركة بين البلدين.
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