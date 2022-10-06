لجنة الاقتصاد ناقشت سبل الحد من التهريب على الحدود

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عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة برئاسة النائب ميشال ضاهر.واثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ضاهر: "اليوم اجتمعت لجنة اقتصاد ودعت ممثلين لقيادة الجيش ورئيس المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للجمارك للبحث في الحد من التهريب على الحدود، وخصوصا بعد رفع الدولار الجمركي. والموضوع اليوم ليس فقط تهريبا شرعيا، هناك تهريب غير شرعي، والتهريب الشرعي للتهرب من الضريبة، وهذا يؤثر على عائدات الدولة وايراداتها، حتى التهرب الضريبي عندما يكون هناك "كونتينر"ويتم تهريبه عبر الحدود، فهذا لا يدفع ضرائب ولا TVA ولا جمرك ولا ضريبة دخل".وأضاف: "هذا موضوع حساس ونبحثه كلجنة اقتصاد، وان شاء الله نستطيع الحد من التهريب. وابدى الجيش وادارة الجمارك تعاونا كاملا، وسنعقد اجتماعا خلال اسبوعين لوضع الية اكثر فاعلية لضبط التهريب وعملية التصدير، لأننا كما تعرفون خسرنا سوقا مثل السوق السعودية نتيجة تهريب الكبتاغون، وهذا موضوع يجب أن يوضع على سكة الحل، وكذلك "السكانرز" على الحدود وربط المعابر كلها مع بعض البعض".