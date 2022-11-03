حميه وروداكوف بحثا في ملف الهبة الروسية وترسيم الحدود

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في مكتبه في الوزارة، السفير الروسي الكسندر روداكوف يرافقه المدير العام لشركة الطيران "ايرفلوت" في لبنان سيرغي بروسفينوف، وتم البحث في ملفات الهبة الروسية وترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا والتطورات المحلية والدولية.واثناء اللقاء تطرق حميه مع روداكوف الى آخر المستجدات لبنانيا ودوليا، حيث تم التأكيد ان "انتظام العمل السياسي في لبنان هو المدخل لتعافي الدولة اللبنانية". أما في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين كل من لبنان وقبرص وسوريا، فأشار حميه الى أن "الأمور تعالج على نار هادئة على قاعدة حفظ الحقوق لكل من الدول الثلاث".من جهته، شكر روداكوف حميه على مسارعته بتزويد السفارة الروسية القياسات الخاصة بالسفن لرسو البواخر المناسبة في المرافئ اللبنانية، لافتا الى انه تسلم من الحكومة اللبنانية مواصفات الفيول وتم ارسالها الى موسكو استعدادا لنقل الهبة الروسية.أما بروسفينوف فشكر لحميه موافقته لتسيير رحلات جوية مباشرة بين موسكو وبيروت عبر شركة ايرفلوت، فيما شدد وزير الاشغال على ان الاجراءات بالنسبة لتسيير الرحلات الجوية تستكمل تباعا لدى الإدارات المعنية في مطار رفيق الحريري الدولي.