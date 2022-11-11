نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات: لاصدار مبكر لجدول الاسعار واعتماد توقيت محدد في اصداره

نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات: لاصدار مبكر لجدول الاسعار

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LBCI News Lebanon

طالب رئيس نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان النقيب وليد ديب وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، في بيان، بـ"ضرورة تحمل مسؤوليته لجهة حماية القطاع، واصدار مبكر لجدول الأسعار واعتماد توقيت محدد في اصداره واعتماد آخر اقفال لسعر صرف الدولار، على ان يعاد تسوية الفارق في اليوم التالي، بالاضافة الى مساواة موزعي الغاز مع موزعي المازوت ومحطات البنزين، باعطائهم فارق بسعر الدولار على جدول الاسعار لحمايتهم من تلاعب الدولار"، مستغربا اعتماد الوزارة على شركات النفط لتزويدها بسعر البلاتس بدلا من ان تكون هي المصدر لذلك.

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