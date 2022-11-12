وزير الإقتصاد: لا علاقة لوزارة الاقتصاد والتجارة بمناقصات الكازينو

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نفى المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام "نفيا قاطعا ما زعمته إحدى الصحف الصادرة اليوم عن أن الوزير سلام يروّج لمناقصات أجراها كازينو لبنان من دون مرورها على الهيئة الشارية".وأكد أن "بما يعنيه أوقف مناقصة تتعلق بالكازينو لاعتبارات أمنية ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة بعد مراجعة الأمن العام."وقال المكتب "يبدو أن من وراء كاتب الخبر قد وقع في التباس كبير ما جعله يتهم الوزير سلام بما ليس له فيه. فاقتضى التوضيح، ويبقى على الجهة المعنية أن تصحّح."