فرعية لجنة الاقتصاد ناقشت تعديل قانون حماية المستهلك

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب ناصر جابر، وضاح الصادق، اشرف بيضون، الان عون، فؤاد مخزومي، فادي علامة، امين شري، نقولا صحناوي، ورازي الحاج. كما حضر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر.واثر الجلسة، قال النائب البستاني: "درسنا تعديل قانون يتعلق بحماية المستهلك، واتمنى اذا كنا نستطيع تطبيق هذا القانون بعد نشره نكون قد حققنا قفزة نوعية بحماية المستهلك".من جهته، قال النائب الحاج: "هذا القانون يأتي في وقت تتدهور فيه القيمة الشرائية للمستهلك، وايضا على مستوى سلامة السلع التي تؤثر على صحته. سيبحث هذا القانون مع كل الاطراف، المديرية العامة للمستهلك والجمعيات والنقابات المعنية من اقتصادية الى سوبر ماركت، والتي تبيع سلعا غير غذائية وجميع المعنيين في هذا القطاع. همنا ان يكون هناك قانون عصري مستدام يستطيع ان يؤمن الحماية للمستهلك على مستوى الجودة والنوعية والاسعار والسلامة العامة ومنع الغش والاحتكار، وكل المواضيع التي هي أولوية بالنسبة لنا كلجنة فرعية".ولفت المدير العام لوزارة الاقتصاد الى أن "أهمية هذا الاجتماع، انه يبحث في تحصيل القوت اليومي للمواطن. اذ 80% من السلع المستوردة ارتفعت مقابل انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن. من هنا ضرورة اعادة النظر بقانون حماية المستهلك وتعديله". وقال: "نؤمن ان المنافسة وحدها تصحح الاسعار، ونثني على اقرار قانون المنافسة على أمل ان تشكل الحكومة ليتطابق القانونان، اي حماية المستهلك والمنافسة، مع بعضهما البعض، وعلينا ان نكون حاضرين اكثر لمراقبة الاسعار، والاهم توسيع مروحة الرقابة في الوزارات المعنية، لنكون سويا معنيين في هذا الشأن، وبالتاكيد نحن سنذهب الى تعديل بعض النصوص لتشكل رادعا لاي مخالفة".