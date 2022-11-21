اجتماع عمل بين الهيئات الإقتصادية وسفيرة إيطاليا ركز على تحديد آفاق التعاون الإقتصادي بين البلدين

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شقير

سفيرة إيطاليا

بحثت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في إجتماع عقدته اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وآفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وذلك في حضور رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ورئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، ونائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني - الإيطالي ألبير عون، وعدد من أعضاء المجلس.وأشار شقير بالعلاقات التي تربط لبنان بدولة إيطاليا "التي نكن لها كل محبة وإحترام لدورها ودعمها الدائم للبنان في مختلف القضايا"، مشيرا الى إن إيطاليا كانت على الدوام في مقدمة الشركاء التجاريين للبنان، وهي لعبت دوراً مهماً على المستوى الإقتصادي في عملية إعادة إعمار لبنان التي أطلقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.وأكد محبة اللبنانيين الكبيرة لإيطاليا وشعبها، مشددا على أن القطاع الخاص اللبناني يتطلع الى تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الإيطالي، في الكثير من المجالات، إن كان لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة للكثير من القطاعات الإقتصادية والأعمال، وفي عملية تطوير البنية التحتية عبر مشاريع مؤتمر سيدر، وكذلك في تطوير البنية التحتية للغاز، خصوصاً أن شركة ENI الإيطاليا شريكة أساسية في الكونسورتيوم الذي يقوم بعمليات إستكشاف الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية.وشدد شقير أمام سفيرة إيطاليا على أهمية توصل لبنان سريعاً الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل ركيزة أساسية لأي عملية تعافي وعودة لبنان الى الأسواق العالمية، مشيراً الى خطة التعافي الإقتصادي والمالي التي أعدتها الهيئات الإقتصادية تستند الى المبادئ والمرتكزات الإقتصادية المالية والمحاسبية العالمية وكذلك على الشفافية المطلقة، وتعمل على إعادة الودائع والحفاظ على حقوق المودعين.ورأى رئيس الهيئات الاقتصادية أن هناك الكثير من الفرص التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك إن كان في لبنان أو في دول المنطقة، بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني الذي لديه حضور كبير وهام في الدول العربية وفي افريقيا"، متمنياً أن "تساعد إيطاليا القطاع الخاص اللبناني وخصوصاً المنتجات اللبنانية الدخول الى الأسواق الأوروبية.واشادت سفيرة إيطاليا من جهتها بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، معبّرة عن أسفها للأوضاع الصعبة في لبنان، وكذلك لعدم قيام الدولة اللبنانية بالإصلاحات منذ زمن طويل.وأكدت إهتمام إيطاليا والقطاع الخاص الإيطالي "بتقوية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتفعيل الإستثمار"، مشددة على ضرورة التوصل الى إتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي الذي يشكل مدخلاً لعملية التعافي برمتها، واشارت الى أن الهدف من الإتفاق مع صندوق النقد ليس فقط الحصول على الأموال فحسب إنما أيضاً تنفيذ عملية إصلاحات شاملة مطلوبة للبنان بإلحاح.وولفتت بومباردييري الى أن إيطاليا مهتمة جداً بالصحة والتعليم وحماية التراث وبالموارد البشرية وقطاع الغاز والإبداع والإبتكار في لبنان، مؤكدة كذلك إهتمامها أيضاً بإستثمار رجال الأعمال اللبنانيين في إيطاليا التي لديها فرص كثيرة ومتنوعة وواعدة.بعد ذلك، ذلك دار نقاش مطول بين الحضور حول مختلف المواضيع ذات الإهتمام المشترك لا سيما تعزيز التعاون بين رجال الأعمال اللبنانيين والإيطاليين والفرص المتاحة، تم الإتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لوضع برنامج عمل يتضمن الملفات التي سيتم العمل عليها في العام 2023.وفي نهاية الإجتماع قدم شقير للسفيرة الإيطاليا كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.