اقتصاد
30 تشرين الثاني 2022 - 05:57
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دوريات لمصلحة الاقتصاد والتجارة على المتاجر في النبطية

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دوريات لمصلحة الاقتصاد والتجارة على المتاجر في النبطية
Lebanon News
جالت صباح اليوم دوريات من مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية بمؤازرة المديرية الإقليمية لأمن الدولة  في النبطية  على  المتاجر و محال السوبرماركت في  عربصاليم، دير الزهراني ومدينة النبطية قبل بدء تطبيق الدولار الجمركي  للتأكد من عدم تخزين البضاعة،  وحركة الأسعار صعودا وقمع المخالفات والحد من ارتفاع الأسعار.
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 كما جال رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية بالتفويض محمد بيطار داخل  عدد من محال السوبرماركت في منطقة النبطية، وقال: "سنبقى الى جانب الناس ولن نسمح للتجار برفع الأسعار عشوائيا وعدم السماح بتخطي نسب الأرباح المسموح بها، كما  منع التجار من تخزين البضاعة لاحتكارها بقصد رفع أسعارها مستقبلا".
 
 
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