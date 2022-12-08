اقتصاد
08 كانون الأول 2022 - 18:04
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خالد نزها للـLBCI: نعمل ليكون هناك سياحة مستدامة في لبنان

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خالد نزها للـLBCI: نعمل ليكون هناك سياحة مستدامة في لبنان
Lebanon News
أكد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسري في لبنان خالد نزها اسعداد القطاع المطعمي والسياحي لهذا الموسم السياحي الشتوي.

وتمنّى في حديث ضمن حلقة خاصة عبر الـLBCI تحت عنوان "يا هلا" لمواكبة السياحة بلبنان في موسم الشتاء، أن يكون هذا الموسم بارقة أمل للبنانيين.

وقال نزها: "نقوم اليوم بإعادة ترميم مرحلة الصيف التي كانت علامة مهمة جدا وعلامة فارغة ونتمنى استكمالها في هذا الموسم السياحي على الرغم من أن فترة هذا الموسم قصيرة مقارنة مع الصيف".
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وأضاف: "نطمح ونعمل ليكون هناك سياحة مستدامة في لبنان وليس سياحة موسمية".
 
 
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