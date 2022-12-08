اقتصاد
08 كانون الأول 2022 - 18:08
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جان بيروتي للـLBCI: نحن أمام تحول كبير بصورة السياحة في لبنان

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جان بيروتي للـLBCI: نحن أمام تحول كبير بصورة السياحة في لبنان
Lebanon News
أعلن الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي أننا أمام تحول كبير بصورة السياحة في لبنان بعد الأزمة التي مرّ بها البلد. 

وقال في حديث ضمن حلقة خاصة عبر الـLBCI تحت عنوان "يا هلا" لمواكبة السياحة بلبنان في موسم الشتاء: "نحن مستعدون لإستقبال الناس في الأعياد ونتعاون مع وزير السياحة لتكون لنا بعد الأعياد أسعار مخفضة من شركة طيران الشرق الاوسط".
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وأكد أنه "لا يمكن للمستثمر أن يعيد فتح أبوابه اذا لم نكن في قراءته ذاهبون الى مرحلة ايجابية". وقال: "هناك أشخاص بيحثون لشراء فنادق لأنهم يعتبرون ان هناك شيئا ايجابيا في الأفق بلبنان".
 
 
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