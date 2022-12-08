جان بيروتي للـLBCI: نحن أمام تحول كبير بصورة السياحة في لبنان

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أعلن الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي أننا أمام تحول كبير بصورة السياحة في لبنان بعد الأزمة التي مرّ بها البلد.وقال في حديث ضمن حلقة خاصة عبر الـLBCI تحت عنوان "يا هلا" لمواكبة السياحة بلبنان في موسم الشتاء: "نحن مستعدون لإستقبال الناس في الأعياد ونتعاون مع وزير السياحة لتكون لنا بعد الأعياد أسعار مخفضة من شركة طيران الشرق الاوسط".وأكد أنه "لا يمكن للمستثمر أن يعيد فتح أبوابه اذا لم نكن في قراءته ذاهبون الى مرحلة ايجابية". وقال: "هناك أشخاص بيحثون لشراء فنادق لأنهم يعتبرون ان هناك شيئا ايجابيا في الأفق بلبنان".