فضيحة جديدة في النافعة... بوالص وهمية للتأمين الإلزامي والعقوبة محضر ضبط فقط!

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يوم الجمعة الفائت توجه فريق من هيئة الرقابة على شركات الضمان التابع لوزارة الإقتصاد الى محيط مبنى النافعة في الدكوانه.هناك، وبعد حصوله على مؤازرة أمنية من مديرية أمن الدولة، دهم مكتبين لتخليص المعاملات عائدين لـ أ جمعة و س. كيروز وذلك بناء على شكاوى وردته من مواطنين، دفعوا أموالاً لهذين المكتبين مقابل الحصول منهما على بوالص تأمين إلزامية لسياراتهم، ليتبين لهم فيما بعد أن بوالص التأمين التي حصلوا عليها إما وهمية ولا أساس لها في شركات التأمين، وإما بنصف سعرها الرسمي أي بـ 400 ألف ليرة بدلاً من 800 ألف ليرة الأمر الذي يعرضهم لعدم التغطية الكافية في حال تعرضوا لأي حادث سير.