ثماني ساعات من التحقيق مع هدى سلوم والخطيب تطرد المحامي...رشاوى بمئات الملايين وأونصات ذهبية

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على مدى ثماني ساعات إستمعت المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب الى إفادة رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم في ملف فساد النافعة.هذا التحقيق الماراتوني الذي حصل في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الأربعاء، وتحديداً في مبنى شعبة المعلومات، إنتهى بإدعاء الخطيب على سلوم بجرائم الإثراء غير المشروع وجنايات التزوير وإستعمال المزور وتقاضي الرشاوى التي تترواح عقوبتها بين 5 و7 سنوات حبس.الخطيب أوقفت سلوم وختمت التحقيق معها ومن ثم أحالتها على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.