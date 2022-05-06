انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 07:54
06/05/2022 07:54:22
إلغاء صوت أحد المقترعين في الرياض.. هذا ما حصل
إلغاء صوت أحد المقترعين في الرياض.. هذا ما حصل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقتراع,السعودية,إلغاء صوت أحد المقترعين في الرياض.. هذا ما حصل
LBCI News Lebanon
تم إلغاء صوت أحد المقترعين في الرياض لأنه قام بتصوير تصويته داخل العازل، بحسب ما أكّد السفير اللبناني لدى السعودية.
وشدد السفير اللبناني في حديث للـLBCI على أن التصوير داخل العازل ممنوع.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
انتخابات لبنان 2022
السعودية
اقتراع
إقرأ أيضاً