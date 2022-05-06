انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 09:17
06/05/2022 09:17:32
المغتربون يقترعون للمرة الثانية في الخارج... اليكم أبرز الأرقام
المغتربون يقترعون للمرة الثانية في الخارج... اليكم أبرز الأرقام
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للمرة الثانية بعد العام 2018 حافظ المغتربون على حقهم بالاقتراع في الخارج.
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