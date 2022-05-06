انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 09:17
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المغتربون يقترعون للمرة الثانية في الخارج... اليكم أبرز الأرقام

المغتربون يقترعون للمرة الثانية في الخارج... اليكم أبرز الأرقام Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات,المغتربون,المغتربون يقترعون للمرة الثانية في الخارج... اليكم أبرز الأرقام
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Lebanon News
للمرة الثانية بعد العام 2018 حافظ المغتربون على حقهم بالاقتراع في الخارج.


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