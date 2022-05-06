انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 10:00
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كيف تبدو أجواء الإقتراع في الكويت؟

كيف تبدو أجواء الإقتراع في الكويت؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكويت,إنتخابات,كيف تبدو أجواء الإقتراع في الكويت؟
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كيف تبدو أجواء الإقتراع في الكويت؟
Lebanon News
يؤدي اللبنانيون الناس واجبهم الوطني والإقبال كثيف على مراكز الإقتراع.

كما أن الأجواء إيجابية وثمة رغبة لدى المشاركين بالإقتراع بالخروج من الأزمة الراهنة في لبنان.

وقد بلغت نسبة الإقتراع حوالى الـ40% حتى الساعة.


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