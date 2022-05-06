كيف تبدو أجواء الإقتراع في الكويت؟

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LBCI News Lebanon

يؤدي اللبنانيون الناس واجبهم الوطني والإقبال كثيف على مراكز الإقتراع.



كما أن الأجواء إيجابية وثمة رغبة لدى المشاركين بالإقتراع بالخروج من الأزمة الراهنة في لبنان.



وقد بلغت نسبة الإقتراع حوالى الـ40% حتى الساعة.





