انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 10:00
06/05/2022 10:00:00
كيف تبدو أجواء الإقتراع في الكويت؟
كيف تبدو أجواء الإقتراع في الكويت؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكويت,إنتخابات,كيف تبدو أجواء الإقتراع في الكويت؟
LBCI News Lebanon
يؤدي اللبنانيون الناس واجبهم الوطني والإقبال كثيف على مراكز الإقتراع.
كما أن الأجواء إيجابية وثمة رغبة لدى المشاركين بالإقتراع بالخروج من الأزمة الراهنة في لبنان.
وقد بلغت نسبة الإقتراع حوالى الـ40% حتى الساعة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
انتخابات لبنان 2022
إنتخابات
الكويت
إقرأ أيضاً