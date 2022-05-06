المدرسة اللبنانية في قطر: حكاية اغتراب واصرار... ورسالة

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LBCI News Lebanon

هذه المدرسة اللبنانية بقطر، أول مدرسة خارج لبنان اعتمدت المنهج اللبناني بلغتيه الانكليزية والفرنسية، مع اجراء الامتحانات الرسمية بقطر، بالتزامن مع الامتحانات الرسمية بلبنان .