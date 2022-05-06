انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 14:12
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المدرسة اللبنانية في قطر: حكاية اغتراب واصرار... ورسالة

المدرسة اللبنانية في قطر: حكاية اغتراب واصرار... ورسالة Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات,المدرسة اللبنانية في قطر,المدرسة اللبنانية في قطر: حكاية اغتراب واصرار... ورسالة
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Lebanon News
هذه المدرسة اللبنانية بقطر، أول مدرسة خارج لبنان اعتمدت المنهج اللبناني بلغتيه الانكليزية والفرنسية، مع اجراء الامتحانات الرسمية بقطر، بالتزامن مع الامتحانات الرسمية بلبنان . 
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