كيف كان مسار العملية الانتخابية في العراق؟



أثّرت العاصفة الترابية الشديدة في العراق سلباً على مسار العملية الانتخابية، خصوصا في فترة ما قبل الظهر في العاصمة بغداد وايضا في محافظة اربيل شمال البلاد.الا ان نسبة التصوبت ارتفعت تدريجيا بعد الظهر مع انحسار العاصفة .