انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 14:14
06/05/2022 14:14:00
كيف كان مسار العملية الانتخابية في العراق؟
كيف كان مسار العملية الانتخابية في العراق؟
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LBCI News Lebanon
أثّرت العاصفة الترابية الشديدة في العراق سلباً على مسار العملية الانتخابية، خصوصا في فترة ما قبل الظهر في العاصمة بغداد وايضا في محافظة اربيل شمال البلاد.الا ان نسبة التصوبت ارتفعت تدريجيا بعد الظهر مع انحسار العاصفة .
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