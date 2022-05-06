الـLBCI تواكب وقائع انتخابات اللبنانيين المغتربين في مصر بالتعاون مع موقع "بصراحة"

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LBCI News Lebanon

تواكب الـLBCI وقائع انتخابات المغتربين في مصر مع الصحفي المصري الزميل أحمد النوبي وبالتعاون مع موقع بصراحة الالكتروني.



وفي التفاصيل، استمر توافد اللبنانيين الى السفارة اللبنانية في القاهرة من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.