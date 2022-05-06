انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 09:56
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الـLBCI تواكب وقائع انتخابات اللبنانيين المغتربين في مصر بالتعاون مع موقع "بصراحة"

الـLBCI تواكب وقائع انتخابات اللبنانيين المغتربين في مصر بالتعاون مع موقع "بصراحة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات,مصر,الـLBCI تواكب وقائع انتخابات اللبنانيين المغتربين في مصر بالتعاون مع موقع "بصراحة"
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الـLBCI تواكب وقائع انتخابات اللبنانيين المغتربين في مصر بالتعاون مع موقع &quot;بصراحة&quot;
Lebanon News
تواكب الـLBCI وقائع انتخابات المغتربين في مصر مع الصحفي المصري الزميل أحمد النوبي وبالتعاون مع موقع بصراحة الالكتروني.

وفي التفاصيل، استمر توافد اللبنانيين الى السفارة اللبنانية في القاهرة من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.
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