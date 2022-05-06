انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 14:08
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المدرسة اللبنانية في قطر تحولت قاعاتها الى 17 قلما انتخابيا.. كيف كانت الأجواء؟

المدرسة اللبنانية في قطر تحولت قاعاتها الى 17 قلما انتخابيا.. كيف كانت الأجواء؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطر,انتخابات المغتربين,المدرسة اللبنانية في قطر تحولت قاعاتها الى 17 قلما انتخابيا.. كيف كانت الأجواء؟
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Lebanon News


توافد اللبنانيون المغتربون في قطر منذ الصباح الى المدرسة اللبنانية التي تحولت قاعاتها الى 17 قلما انتخابيا. 
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