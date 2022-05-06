انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 14:08
06/05/2022 14:08:00
المدرسة اللبنانية في قطر تحولت قاعاتها الى 17 قلما انتخابيا.. كيف كانت الأجواء؟
المدرسة اللبنانية في قطر تحولت قاعاتها الى 17 قلما انتخابيا.. كيف كانت الأجواء؟
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LBCI News Lebanon
توافد اللبنانيون المغتربون في قطر منذ الصباح الى المدرسة اللبنانية التي تحولت قاعاتها الى 17 قلما انتخابيا.
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