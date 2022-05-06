انتخابات لبنان 2022 06 أيار 2022 - 14:08 06/05/2022 14:08:00 المدرسة اللبنانية في قطر تحولت قاعاتها الى 17 قلما انتخابيا.. كيف كانت الأجواء؟

المدرسة اللبنانية في قطر تحولت قاعاتها الى 17 قلما انتخابيا.. كيف كانت الأجواء؟

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توافد اللبنانيون المغتربون في قطر منذ الصباح الى المدرسة اللبنانية التي تحولت قاعاتها الى 17 قلما انتخابيا. الإعلان

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