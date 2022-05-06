انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 11:12
06/05/2022 11:12:10
تاريخ لبنان مع الدول العربية... فلنعد الى قرن مضى...
تاريخ لبنان مع الدول العربية... فلنعد الى قرن مضى...
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LBCI News Lebanon
قديمة ٌ بل ضاربة ٌ في التاريخ علاقة لبنان مع الكثير من الدول العربية.
فلنعد الى قرن ٍ مضى كي لا نتعمّق كثيرا ً...
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