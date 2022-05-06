تاريخ لبنان مع الدول العربية... فلنعد الى قرن مضى...

تاريخ لبنان مع الدول العربية... فلنعد الى قرن مضى...

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LBCI News Lebanon

قديمة ٌ بل ضاربة ٌ في التاريخ علاقة لبنان مع الكثير من الدول العربية.

فلنعد الى قرن ٍ مضى كي لا نتعمّق كثيرا ً...