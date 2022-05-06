انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 11:12
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تاريخ لبنان مع الدول العربية... فلنعد الى قرن مضى...

تاريخ لبنان مع الدول العربية... فلنعد الى قرن مضى... Lebanon, news ,lbci ,أخبار دول عربية,لبنان,تاريخ لبنان مع الدول العربية... فلنعد الى قرن مضى...
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Lebanon News
قديمة ٌ بل ضاربة ٌ في التاريخ علاقة لبنان مع الكثير من الدول العربية.
فلنعد الى قرن ٍ مضى كي لا نتعمّق كثيرا ً...
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