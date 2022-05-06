انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 14:44
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المرحلة الاولى من انتخابات المغتربين لم تخلُ من تسجيل بعض المخالفات

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Lebanon News
في مضمونِ هذا الفيديو الذي انتشرَ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي، رسالةٌ من رئيسِ حزبِ القوات اللبنانية سمير جعجع لمناصريه في السعودية في يومِ الاقتراع المغتربين..
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