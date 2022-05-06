انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 14:42
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الخارجية تحولت الى خلية نحل مواكبةً لانتخابات المغتربين.. وماذا قال السفير هادي هاشم للـLBCI؟

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Lebanon News
وزارة الخارجية في بيروت تحولت الى خلية نحل مواكبةً لاول مرحلة من انتخابات المغتربين اللبنانيين.
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