الخارجية تحولت الى خلية نحل مواكبةً لانتخابات المغتربين.. وماذا قال السفير هادي هاشم للـLBCI؟

الخارجية تحولت الى خلية نحل مواكبةً لانتخابات المغتربين

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LBCI News Lebanon

وزارة الخارجية في بيروت تحولت الى خلية نحل مواكبةً لاول مرحلة من انتخابات المغتربين اللبنانيين.