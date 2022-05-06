انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 15:48
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ما طبيعة عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات؟

ما طبيعة عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانتخابات,الاتحاد الأوروبي, ما طبيعة عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات؟
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Lebanon News
الجمعة ٦ أيار: بدأت عملية اقتراع المغتربين في عدد من الدول العربية وسط متابعة عدة جهات رقابية لسيرها. 

أما في لبنان، فتتابع بعثة من الاتحاد الأوروبي التحضيرات قبيل أقل من 10 أيام عن الاستحقاق الانتخابي.
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