ما طبيعة عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانتخابات,الاتحاد الأوروبي, ما طبيعة عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات؟

LBCI News Lebanon

الجمعة ٦ أيار: بدأت عملية اقتراع المغتربين في عدد من الدول العربية وسط متابعة عدة جهات رقابية لسيرها.



أما في لبنان، فتتابع بعثة من الاتحاد الأوروبي التحضيرات قبيل أقل من 10 أيام عن الاستحقاق الانتخابي.