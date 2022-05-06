بعد الاشتباه في مخالفة توزيع للشوكولا في السفارة اللبنانية في الرياض... لادي تعود وتوضح

مخالفة في السفارة اللبنانية في الرياض... توزيع الشوكولا

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LBCI News Lebanon

بعد ان كانت اعلنت منظمة "لادي" وجود مخالفة في السفارة اللبنانية في الرياض، وهي توزيع الشوكولا على هيئة القلم، تبين لاحقا، بعد تحققها، أنها من توزيع الجالية البنانية لا اللوائح.