انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 12:03
06/05/2022 12:03:08
بعد الاشتباه في مخالفة توزيع للشوكولا في السفارة اللبنانية في الرياض... لادي تعود وتوضح
مخالفة في السفارة اللبنانية في الرياض... توزيع الشوكولا
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LBCI News Lebanon
بعد ان كانت اعلنت منظمة "لادي" وجود مخالفة في السفارة اللبنانية في الرياض، وهي توزيع الشوكولا على هيئة القلم، تبين لاحقا، بعد تحققها، أنها من توزيع الجالية البنانية لا اللوائح.
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