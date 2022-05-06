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06 أيار 2022 - 12:03
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بعد الاشتباه في مخالفة توزيع للشوكولا في السفارة اللبنانية في الرياض... لادي تعود وتوضح

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بعد الاشتباه في مخالفة توزيع للشوكولا في السفارة اللبنانية في الرياض... لادي تعود وتوضح
Lebanon News
بعد ان كانت اعلنت منظمة "لادي" وجود مخالفة في السفارة اللبنانية في الرياض، وهي توزيع الشوكولا على هيئة القلم، تبين لاحقا، بعد تحققها، أنها من توزيع الجالية البنانية لا اللوائح.
 
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