انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 12:14
06/05/2022 12:14:38
مخالفة في الرياض والغاء صوت... ماذا حصل خلال اقتراع أحد الناخبين؟
مخالفة في الرياض والغاء صوت... ماذا حصل خلال اقتراع أحد الناخبين؟
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LBCI News Lebanon
تم الغاء صوت رابع خلال انتخابات لبنان البرلمانية في الرياض.
وفي التفاصيل، أحد الناخبين سأل وهو وراء العازل، أحد مندوبي الاحزاب، اي اسم تفضيلي عليه ان يضع، فقام المندوب بالردّ بإسم عائلة المرشح، وبالتالي تم ضبط هذه المخالفة.
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