مخالفة في الرياض والغاء صوت... ماذا حصل خلال اقتراع أحد الناخبين؟

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LBCI News Lebanon

تم الغاء صوت رابع خلال انتخابات لبنان البرلمانية في الرياض.



وفي التفاصيل، أحد الناخبين سأل وهو وراء العازل، أحد مندوبي الاحزاب، اي اسم تفضيلي عليه ان يضع، فقام المندوب بالردّ بإسم عائلة المرشح، وبالتالي تم ضبط هذه المخالفة.