انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 12:14
Back

مخالفة في الرياض والغاء صوت... ماذا حصل خلال اقتراع أحد الناخبين؟

مخالفة في الرياض والغاء صوت... ماذا حصل خلال اقتراع أحد الناخبين؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات, مخالفة, السعودية,الرياض,مخالفة في الرياض والغاء صوت... ماذا حصل خلال اقتراع أحد الناخبين؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تم الغاء صوت رابع خلال انتخابات لبنان البرلمانية في الرياض. 

وفي التفاصيل، أحد الناخبين سأل وهو وراء العازل، أحد مندوبي الاحزاب، اي اسم تفضيلي عليه ان يضع، فقام المندوب بالردّ بإسم عائلة المرشح، وبالتالي تم ضبط هذه المخالفة. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً