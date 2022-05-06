انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 12:20
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إعلان لسفارة لبنان لدى كندا حول الدعاية الانتخابية في مراكز الاقتراع

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إعلان لسفارة لبنان لدى كندا حول الدعاية الانتخابية في مراكز الاقتراع
Lebanon News
أبلغت سفارة لبنان في أوتاوا، ممثلي الجهات الساسية والأحزاب كافة ومندوبي اللوائح والمرشحين وجوب الامتناع عن توزيع منشورات أو أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو لائحة طيلة يوم الانتخاب على أبواب مركز الاقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع.
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