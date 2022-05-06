انتخابات لبنان 2022 06 أيار 2022 - 12:20 06/05/2022 12:20:15 إعلان لسفارة لبنان لدى كندا حول الدعاية الانتخابية في مراكز الاقتراع

إعلان لسفارة لبنان لدى كندا حول الدعاية الانتخابية في مراكز الاقتراع

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LBCI News Lebanon

أبلغت سفارة لبنان في أوتاوا، ممثلي الجهات الساسية والأحزاب كافة ومندوبي اللوائح والمرشحين وجوب الامتناع عن توزيع منشورات أو أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو لائحة طيلة يوم الانتخاب على أبواب مركز الاقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع. الإعلان

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