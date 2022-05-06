انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 15:05
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الصناديق تختم بالشمع الاحمر عند انتهاء اقتراع المغتربين.. ماذا بعد؟

الصناديق تختم بالشمع الاحمر عند انتهاء اقتراع المغتربين.. ماذا بعد؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنانيون,اغتراب,الصناديق تختم بالشمع الاحمر عند انتهاء اقتراع المغتربين.. ماذا بعد؟
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Lebanon News
انتخابات المغتربين انطلقت بيومها الاول بعدد من البلدان العربية!
والسؤال الاساسي: ماذا يحدث بصناديق الاقتراع الموزعة على المراكز الانتخابية حول العالم؟
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