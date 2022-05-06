انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 15:05
06/05/2022 15:05:00
الصناديق تختم بالشمع الاحمر عند انتهاء اقتراع المغتربين.. ماذا بعد؟
الصناديق تختم بالشمع الاحمر عند انتهاء اقتراع المغتربين.. ماذا بعد؟
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LBCI News Lebanon
انتخابات المغتربين انطلقت بيومها الاول بعدد من البلدان العربية!
والسؤال الاساسي: ماذا يحدث بصناديق الاقتراع الموزعة على المراكز الانتخابية حول العالم؟
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