كم بلغت نسبة الاقتراع في البلدان العربية وايران حتى الساعة؟

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LBCI News Lebanon

مع مواكبة الـLBCI نسبة الاقتراع في مختلف البلدان التي تشهد اليوم عرساً ديمقراطياً ، وسجلت نسبة الاقراع في البلدان العربية وايران 53.46 بالمئة مع ارتفاع عدد المقترعين الى 16535.