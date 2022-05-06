انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 12:33
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كم بلغت نسبة الاقتراع في البلدان العربية وايران حتى الساعة؟

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كم بلغت نسبة الاقتراع في البلدان العربية وايران حتى الساعة؟
Lebanon News
مع مواكبة الـLBCI نسبة الاقتراع في مختلف البلدان التي تشهد اليوم عرساً ديمقراطياً ، وسجلت نسبة الاقراع في البلدان العربية وايران  53.46 بالمئة مع ارتفاع عدد المقترعين الى 16535.
 
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