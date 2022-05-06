انتخابات لبنان 2022 06 أيار 2022 - 14:39 06/05/2022 14:39:00 اللبنانيون في سوريا وايران، شاركوا في الاستحقاق الانتخابي... فكيف كانت الصورة؟

اللبنانيون في سوريا وايران، شاركوا في الاستحقاق الانتخابي... فكيف كانت الصورة؟

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عندَ الساعة السابعة بتوقيت بيروت، فُتِحَت أقلامُ الاقتراعِ في سوريا. الإعلان

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