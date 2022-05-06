انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 14:39
06/05/2022 14:39:00
اللبنانيون في سوريا وايران، شاركوا في الاستحقاق الانتخابي... فكيف كانت الصورة؟
اللبنانيون في سوريا وايران، شاركوا في الاستحقاق الانتخابي... فكيف كانت الصورة؟
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LBCI News Lebanon
عندَ الساعة السابعة بتوقيت بيروت، فُتِحَت أقلامُ الاقتراعِ في سوريا.
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