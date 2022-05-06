المغتربون صوتوا في اليوم الاول من الانتخابات: نسبة الاقتراع حوالى 59% .... كيف توزعت؟

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اعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب النتائج التقريبية لنسبة الاقتراع في كل الدول التي شهدت اليوم يوما انتخابيا، وبلغت حوالى 59% .والنسبة الاكبر سجلت في سوريا نحو 84% وثم طهران 74% ثم قطر 66% يليها البحرين 66% وعمان 66% والكويت 65% والاردن 60 % والسعودية 49% والعراق 48% ومن ثم مصر، وتحديدا الاسكندرية 50% والقاهرة نحو 42%.واشار الى أن الاتصالات المباشرة بين الارض والمكتب سهلت الامور والقرارات كانت تتخذ بسرعة خصوصا بالنسبة للمخالفات، قائلا: "أقفلنا الصناديق بالشمع الأحمر وهناك GPS إن كان هناك أي شائبة فهو قادر على كشفها".ولفت الى أن افضل طريقة للرد على الشائعات هي تطبيق عملنا بالشكل الصحيح.