انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 16:29
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المغتربون صوتوا في اليوم الاول من الانتخابات: نسبة الاقتراع حوالى 59% .... كيف توزعت؟

المغتربون صوتوا في اليوم الاول من الانتخابات: نسبة الاقتراع حوالى 59% .... كيف توزعت؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اغتراب, لبنان,انتخابات,المغتربون صوتوا في اليوم الاول من الانتخابات: نسبة الاقتراع حوالى 59% .... كيف توزعت؟
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Lebanon News
اعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب النتائج التقريبية لنسبة الاقتراع في كل الدول التي شهدت اليوم يوما انتخابيا، وبلغت حوالى 59% . 

والنسبة الاكبر سجلت في سوريا نحو 84% وثم طهران 74% ثم قطر 66% يليها البحرين 66% وعمان 66% والكويت 65% والاردن 60 %  والسعودية 49%  والعراق 48% ومن ثم مصر، وتحديدا الاسكندرية 50% والقاهرة نحو 42%.
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واشار الى أن الاتصالات المباشرة بين الارض والمكتب سهلت الامور والقرارات كانت تتخذ بسرعة خصوصا بالنسبة للمخالفات، قائلا: "أقفلنا الصناديق بالشمع الأحمر وهناك GPS إن كان هناك أي شائبة فهو قادر على كشفها".

 ولفت الى أن افضل طريقة للرد على الشائعات هي تطبيق عملنا بالشكل الصحيح.
 
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