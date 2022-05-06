بعد اليوم الانتخابي الطويل.. ختم المغلفات بالشمع الاحمر (فيديو)

بعد اليوم الانتخابي الطويل.. ختم المغلفات بالشمع الاحمر (فيديو)

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,انتخابات,بعد اليوم الانتخابي الطويل.. ختم المغلفات بالشمع الاحمر (فيديو)

LBCI News Lebanon

مع انتهاء اليوم الانتخابي الطويل، خُتمت المغلفات بالشمع الاحمر، واليكم الفيديو الذي يظهر كيف تتم العملية: