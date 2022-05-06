انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 17:21
06/05/2022 17:21:24
بعد اليوم الانتخابي الطويل.. ختم المغلفات بالشمع الاحمر (فيديو)
بعد اليوم الانتخابي الطويل.. ختم المغلفات بالشمع الاحمر (فيديو)
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LBCI News Lebanon
مع انتهاء اليوم الانتخابي الطويل، خُتمت المغلفات بالشمع الاحمر، واليكم الفيديو الذي يظهر كيف تتم العملية:
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