فيديو يظهر الحقائب المصحوبة بـ GPS لنقل اصوات الاقتراع...

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LBCI News Lebanon

مع انتهاء اليوم الانتخابي الطويل، يتنقل المغلفات والصناديق في حقائب مصحوبة بـ gps لتعزيز شفافية عملية النقل، واليكم الفيديو: