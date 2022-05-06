انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 17:33
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فيديو يظهر الحقائب المصحوبة بـ GPS لنقل اصوات الاقتراع...

فيديو يظهر الحقائب المصحوبة بـ GPS لنقل اصوات الاقتراع... Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات,لبنان,فيديو يظهر الحقائب المصحوبة بـ GPS لنقل اصوات الاقتراع...
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فيديو يظهر الحقائب المصحوبة بـ GPS لنقل اصوات الاقتراع...
Lebanon News
مع انتهاء اليوم الانتخابي الطويل، يتنقل المغلفات والصناديق في حقائب مصحوبة بـ gps لتعزيز شفافية عملية النقل، واليكم الفيديو:
 

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