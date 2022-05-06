انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 17:33
06/05/2022 17:33:05
فيديو يظهر الحقائب المصحوبة بـ GPS لنقل اصوات الاقتراع...
فيديو يظهر الحقائب المصحوبة بـ GPS لنقل اصوات الاقتراع...
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LBCI News Lebanon
مع انتهاء اليوم الانتخابي الطويل، يتنقل المغلفات والصناديق في حقائب مصحوبة بـ gps لتعزيز شفافية عملية النقل، واليكم الفيديو:
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