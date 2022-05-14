ما هي الخطوات الواجب اتباعها في عملية الإقتراع؟

ما هي الإجراءات الواجب اتباعها في عملية الإقتراع؟

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LBCI News Lebanon



مراحل الزامية يمر بها الناخب لإتمام هذه العملية ولعلّ اهمها ان يحمل معه هويته او جواز سفر صالح الى مركز الاقتراع والجدير ذكره ان اخراج القيد الفردي لا يخول حامله ممارسة حقه بالانتخاب.

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عند باب قلم الإقتراع يتاكد المواطن من ان اسمه مدرج في قائمة الناخبين من ثم يتوجه الى هيئة القلم حيث يطلع رئيس القلم على هويته او جواز سفره وورود اسمه على لوائح الشطب.

يعطي رئيس القلم الناخب ورقة الإقتراع التي تحتوي على كلّ اللائحات المنافسة في دائرته والظرف الذي سيضع ورقة الاقتراع داخله، وعلى الناخب ان يتأكد ان الورقة والظرف قد وقع عليهما رئيس القلم والكاتب.

يتوجه بعدها الناخب الزاميا وراء العازل لممارسة حقه بالاقتراع ويمنع عليه استخدام كاميرا هاتفه لتصوير ورقة اقتراعه.

ولا يمكن لأي كان ان يرافق المواطن الى داخل العازل الا في حال كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة. في السابعة من صباح الـ15 من ايار المقبل تفتح صناديق الاقتراع لإختيار ممثلي الشعب في البرلمان اللبناني وتقفل عند السابعة من مساء اليوم نفسه.مراحل الزامية يمر بها الناخب لإتمام هذه العملية ولعلّ اهمها ان يحمل معه هويته او جواز سفر صالح الى مركز الاقتراع والجدير ذكره ان اخراج القيد الفردي لا يخول حامله ممارسة حقه بالانتخاب.عند باب قلم الإقتراع يتاكد المواطن من ان اسمه مدرج في قائمة الناخبين من ثم يتوجه الى هيئة القلم حيث يطلع رئيس القلم على هويته او جواز سفره وورود اسمه على لوائح الشطب.يعطي رئيس القلم الناخب ورقة الإقتراع التي تحتوي على كلّ اللائحات المنافسة في دائرته والظرف الذي سيضع ورقة الاقتراع داخله، وعلى الناخب ان يتأكد ان الورقة والظرف قد وقع عليهما رئيس القلم والكاتب.يتوجه بعدها الناخب الزاميا وراء العازل لممارسة حقه بالاقتراع ويمنع عليه استخدام كاميرا هاتفه لتصوير ورقة اقتراعه.ولا يمكن لأي كان ان يرافق المواطن الى داخل العازل الا في حال كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

على الناخب هنا ان يضع علامة x او صح على اللائحة الإنتخابية التي يختارها، ومن ثم يضع علامة x او صح على الاسم التفضيلي الذي اختاره من ضمن اللائحة نفسها. وكل علامة غير x او صح تعتبر الورقة ملغاة.

وفي حال اعطى الناخب صوته لإحدى اللوائح وصوته التفضيلي لأحد المرشحين ضمن دائرة أخرى او لأحد المرشحين على لائحة منافسة يحتسب صوته فقط للائحة ويلغى الصوت التفضيلي.

مثلا اذا ناخب في دائرة الشمال الثالثة، يقترع في قضاء البترون لا يحق له ان يعطي صوته التفضيلي لمرشحي الدائرة في اقضية الكورة بشري او زغرتا.

واذا صوت الناخب للائحة من دون اعطاء صوت تفضيلي لأحد المرشحين يحتسب الصوت للائحة فقط.

اما في حال صوّت الناخب لأحد المرشحين من دون التصويت للائحة، فيحتسب الصوت ايضاً للائحة التي ينتمي اليها المرشح الذي اختاره.

ولا يمكن للناخب ان يعطي صوته التفضيلي لاكثر من مرشح والا يعتبر صوته التفضيلي ملغى ويحتسب الصوت للائحة وحدها.

وعند انتهاء عملية الاقتراع داخل العازل، يتوجه الناخب الى الصندوق ويضع الظرف ويوقع بعدها مقابل اسمه على لائحة الشطب ويدمغ ابهامه بالحبر الخاص ويستعيد جواز سفره او هويته من الكاتب ويغادر قلم الإقتراع.